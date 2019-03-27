İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 46 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 46 kişi yakalandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 46 kişi yakalandı

Balıkesir'de narkotik ekipleri ve dedektör köpeklerle düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 46 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde bir haftalık süreçte il merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. Söz konusu operasyon ve aramalarda özel eğitimli köpekler "Helyus", "Eko" ve "Tomo" da kullanıldı. 

Aramalarda, 1 kilo 200 gram bonzai, 700 gram skunk, 250 gram esrar, bin 860 adet uyuşturucu hap, 55 ecstasy hap, 21 gram metamfetamin, 13 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 32 adet fişek, 161 parça sikke ve tarihi obje ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 100 lira ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan lişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.  

Hüseyin Tokmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.