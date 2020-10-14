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Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın

Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın
Balıkesir'de yağ fabrikasında yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir yağ fabrikasının arka bahçesinde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Balıkesir’de yağ fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde bulunan yağ fabrikasının arka bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve ambalajlanmış zeytinyağlarının da alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyecilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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