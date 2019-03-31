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Balıkesir'de Yücel Yılmaz kazandı

Balıkesir'de Yücel Yılmaz kazandı
Balıkesir'de Yücel Yılmaz kazandı

Balıkesir'de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz'ın kazanmasının ardından vatandaşlar kutlamalara başladı.

Türkiye'de seçimin kıyasıya rekabetle sürdüğü Balıkesir'de Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz'ın seçimleri kazandığını söyleyen partililer, AK Parti İl başkanlığı önünde davul zurnalar eşliğinde kutlama yaptı. Yılmaz'ı seçimin galibi ilan eden AK Partili seçmenler, araçları ile konvoy yaparak parti binası önüne geldi. Parti binası önünde binicilerin atları ile geçişleri ise vatandaşları coşturdu. Sonuçların kesinleşmesi sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek adayın meydan toplantısı yapması bekleniyor.  

Hüseyin Tokmak
 

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