Balıkesir'deki cinayetin katil zanlısı komşusu çıktı

Edinilen bilgiye göre, kırsal kesinde bulunan Hallaçlar Mahallesinde önceki akşam Rahmi Dedeoğlu (42) evinin önünde silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Rahmi Dedeoğlu'nun kati zanlısının komşusunun olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.B.'nin sevk edildiği adliyedeki mahkeme sonrası tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. Bu arada Bursa Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderilen Rahmi Dedeolu'nun cenazesinin cuma günü Hallaçlar köyünde defnedilmesi bekleniyor.

Bekir Terzioğlu

