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Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Balıkesir-Edremit Çevreyolundaki kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi. Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi:

Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak kayıtlara geçti.

Kazada yaralananların isimleri de, Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Davakuf, Özer Azbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz, Merve Yağlıdere, Didem Özcan (Taburcu), Ayşegül Kısa (Taburcu), Gülce Naz Öcal (Taburcu), Aynur Yazan (Taburcu), Göknur Duranlar (İstanbul'a sevk), Ece Nur Ergin (İzmit'e sevk) ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak belirlendi.

Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi

15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Akın Duru'nun fabrikada işe başlamadan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.


 

Ömer Kantarlıoğlu - Emrah Elmas

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