Balıkesir'deki orman yangını!

Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile yangına müdahale edilmeye çalışıyor. Arazi şartları nedeniyle araçların girmekte güçlük çektiği alana 5 helikopter ile havadan müdahale edildi. Devam eden yangına akşam saati olması nedeniyle helikopterlerin müdahalesi durdurulurken, 8 arazöz ve 3 dozer ile bölgeye ulaşılmaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait su ikmal araçları da bölgede hazır bekletiliyor.

Taşkın Sarıca

