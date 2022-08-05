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Balıkesir'deki orman yangınına anında müdahale

Balıkesir'deki orman yangınına anında müdahale
Balıkesir'deki orman yangınına anında müdahale

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Kuyualan Mevkiinde çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Balıkesir'deki orman yangınına anında müdahale - Tıkla İzle

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Altıeylül Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Kuyualan Mevkiinde saat 13.33 sularında çıkan orman yangınına ekipler tarafından 15 dakika içerisinde müdahale edildi. Yangına 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca, 2 uçak ve 1 dozer de yangına müdahale için bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla ve ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gökhan Dağlı
 

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