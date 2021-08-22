İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'den Afet bölgesine 10 tır malzeme

Balıkesir'den Afet bölgesine 10 tır malzeme
Balıkesir'den Afet bölgesine 10 tır malzeme

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde yaraların sarılması hedefiyle Balıkesir'de 10 tır dolusu malzeme ve yaklaşık 2 milyon lira nakit yardımı gönderildi.

Türkiye genelinde meydana gelen yangın ve sel afetleri sonrasında başlatılan yardım kampanyasıyla, Balıkesir Valiliği öncülüğü ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde toplanan yardımlar afetzedelere gönderildi.

Balıkesir genelinde firmalar ve vatandaşlar tarafından yapılan gıda, hijyen ve kıyafet malzemelerinin yüklendiği yardım tırları hafta içinde bölgeye ulaştırıldı. Vali Hasan Şıldak yardımlara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek olan firmalara, vatandaşlara, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'den sel bölgesine 10 tır dolusu malzeme gönderildiğini ayrıca yaklaşık 2 milyon TL nakit yardım yapıldığını açıkladı.

Hüseyin Tokmak
 

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