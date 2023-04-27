Balıkesir'e dünyanın en büyük rüzgar türbinlerinden biri geliyor

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji hedefleri açısından stratejik öneme sahip olan rüzgar enerjisi yatırımlarını sürdüren Enerjisa Üretim, ENERCON ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, Alman şirketin geliştirdiği ve 175 metre ile dünyada en büyük rotor çaplı türbinler arasında yer alan E-175 EP5 modeli 6 megavat ve artırılabilir kapasitesiyle enerji üretimi yapacak ve Türkiye'de Enerjisa Üretim'in belirlenen sahalarında kurularak test edilecek. Böylece Alman şirket, yeni geliştirdiği türbinler için yurtdışında yaptığı test çalışmalarını ilk kez Türkiye'de de sürdürmüş olacak.

Yeni Türbinler Balıkesir ve Bandırma'ya kurulacak

Prototip olarak üretilecek yeni model E175 EP5 türbinler, Enerjisa Üretim'in Bandırma Enerji Üssü ve Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali'nde kurulacak. Türbinler ticari olarak satışa çıkmadan önce, şirketin üretim santrallerinde test edilecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, “Türkiye'nin hem ekonomik hem de çevresel hedefleri açısından yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya ihtiyacı var. Biz de şirket olarak ülkemizin yenilenebilir enerjideki güçlü potansiyelini kullanmak üzere rüzgar ve güneş yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yatırımda ve üretimde sektöre öncülük eden bir konumda olmakla birlikte sektörün gelişmesi için elimizi taşın altına koymaya ve her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm ekosisteme fayda sağlayacak bu iş birliği ile sektörümüzde hem teknolojinin gelişmesine hem de insan kaynağının gelişimine sürdürülebilirlik açısından katkı sağlamayı hedefliyoruz. ENERCON ile imzaladığımız anlaşma ile dünyada en büyük rotor çaplı türbinler arasında yer alan E175 EP5 yeni türbinleri test etmek ve gelişimine katkı sağlamak için ev sahipliği yapacağız. Yeni türbinlerin Türkiye'de Enerjisa Üretim santrallerinde test edilecek olması bizim ve ülkemiz için çok önemli. Yatırımlarımızı hep en yeni teknolojilerle hayata geçirdik ve henüz piyasaya sunulmayan bu türbinleri de inşallah başarılı geliştirme süreci sonrasında yeni sahalarımızda da göreceğiz” dedi.

ENERCON CEO'su Dr Jürgen Zeschky şöyle konuştu: "Yeni türbin tipimiz ile Enerjisa Üretim ile güvene dayalı iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketimiz önümüzdeki 3 yılda Enerjisa Üretim için Türkiye'de 1.000 MW karasal güç kuracağımız YEKA RES 2 projesinin rüzgar türbinlerinin tedarikçisi konumunda. Yeni E-175 EP5'in teslimatı ile ortaklığımızın bir sonraki bölümünü başlatıyoruz."

Geçtiğimiz Ekim ayında Enerjisa Üretim ve Alman şirketi arasında yapılan anlaşma kapsamında Enerjisa Üretim'in toplam 1,2 milyar dolar yatırımla hayata geçireceği yerli ve yenilenebilir santral yatırımları, Türkiye'nin şebekesine 1.000 megavat ek kapasite kazandırma imkanı tanımıştı. 5 yıl içerisinde Çanakkale, Aydın, Balıkesir ve Muğla'da üretime başlayacak santrallerin hem yatırımını hem de işletmesini üstlenen şirket, yatırımların hayata geçmesiyle Türkiye'nin en büyük temiz enerji üreticisi konumunu güçlendirmeye devam edecek.

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