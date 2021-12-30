Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu Balıkesir Devlet Su İşlerinde Ekskavatör operatörü olarak görev yapan Cihan Gökkaya'nın şehit olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde görevli Devlet Su İşleri 25.Bölge Müdürlüğü personelimiz Cihan Gökkaya bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucunda şehit olmuştur. Şehit kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, çalışma arkadaşlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan Cihan Gökkaya'nın ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Taşkın Sarıca

