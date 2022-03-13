Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Görev için gönderildiği Suriye El Bab'ta kalp krizi geçiren polis memuru Nail Türeme kurtarılamayarak şehit oldu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Suriye/El-Bab'da görevli bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan hemşehrimiz polis memuru Nail Türeme'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit Türeme'nin Altıeylül ilçesi Karamanlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, cenazenin de burada defnedileceği kaydedildi.

Kalp krizi sonucu şehit olan komiser yardımcısının cenazesi Kilis'e uğurlandı

Hayatını kaybeden Kurtoğlu için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan'ın yanı sıra polisler katıldı.

Kurtoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duaların ardından defnedilmek üzere Kilis'e gönderildi. Cenazenin yarın Kilis'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bahadır Demirçeviren - Taşkın Sarıca - Muhammet Abdulkadir Esen



