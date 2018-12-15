Balıkesirspor uzatmalarda güldü

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ kanattan Nizamettin Çalışkan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşu kaleci Kurtuluş Yurt'ta kaldı.
11. dakikada Berk Yıldız'ın ceza sahasına ortasında Pote'nin plase şutu ağlarla buluştu. 0-1
45+2. dakikada Abdulkadir Özgen'in kale sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Furkan Çil'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.
65. dakikada Abdulkadir'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Nizamettin Çalışkan'ın şutu kaleci Kurtuluş'ta kaldı.
67. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın kullandığı köşe atışında Tayyip Talha, rakibini itince hakem Erkan Özdemir penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı atışını kullanan Nizamettin Çalışkan kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1
90+2. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahası içine ortalanan topa Doğa'nın gelişine şutu ağlara gitti. 2-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Cüneyt Köz, Bülent Cehavir, Furkan Çil (Foxi dk. 56), Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Doğa İşeri dk. 56), Mahatma Otoo, Abdulkadir Özgen
Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Kaan Kayalı, Rahmi Anıl Başaran, Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyip Talha Sanuç, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Emre Nefiz, Berk Yıldız, Galip Güzel, JakupKosecki (Djemoussa Traore dk. 59), Oliveria, Pote
Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Rüştü Hanlı, Batuhan İşçiler, Boubacar Traore, Erkam Develi, Erdal Öztürk,
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Pote (dk. 11) (Adana Demirspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 67 pen.), Doğa İşeri (dk. 90+1)
Sarı kartlar: Kurtuluş Yurt, Anderson Olıverıa, Tayyip Talha (Adana Demirspor) Muhammed Ali Doğan, Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)
(Hüseyin Tokmak - Umut Çınar/İHA)