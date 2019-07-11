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Balıkesirspor'da iç transferde üç isimle anlaşıldı

Balıkesirspor'da iç transferde üç isimle anlaşıldı
Balıkesirspor'da iç transferde üç isimle anlaşıldı

Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında Andrija Vukovic, Tomislav Glumac ve Oğuzhan Çapar ile yeniden anlaşıldı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında mevcut isimlerle yeniden anlaşılmaya devam ediliyor. Atilla Özmen ve Furkan Çil ile yeniden anlaşan kırmızı-beyazlılar Andrija Vukovic, Tomislav Glumac ve Oğuzhan Çapar ile de yeniden anlaşma sağladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz sözleşmelerinde indirime giden Tomislav Glumac, Andrija Vukovic ve Oğuzhan Çapar ile 1+1 yıllığına yeniden anlaştı. Bal-Kes forması giymek için sözleşmelerinde fedakârlık yapan 3 oyuncumuza da teşekkür ediyor, 2019-2020 sezonunda başarılı performanslar diliyoruz" denildi.  

Umut Çınar

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