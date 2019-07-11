Balıkesirspor'da iç transferde üç isimle anlaşıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları kapsamında mevcut isimlerle yeniden anlaşılmaya devam ediliyor. Atilla Özmen ve Furkan Çil ile yeniden anlaşan kırmızı-beyazlılar Andrija Vukovic, Tomislav Glumac ve Oğuzhan Çapar ile de yeniden anlaşma sağladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz sözleşmelerinde indirime giden Tomislav Glumac, Andrija Vukovic ve Oğuzhan Çapar ile 1+1 yıllığına yeniden anlaştı. Bal-Kes forması giymek için sözleşmelerinde fedakârlık yapan 3 oyuncumuza da teşekkür ediyor, 2019-2020 sezonunda başarılı performanslar diliyoruz" denildi.

Umut Çınar