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Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Kararı
Balıkesirspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan kulübün sosyal medya hesaplarından olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Başta Valimiz ve Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız istişareler sonucunda Balıkesirspor'umuzun çok daha güzel ve güçlü günlere yelken açması adına güçlü bir yönetim oluşturmak amacıyla olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız. Balıkesirspor camiası için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Umut Çınar
 

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