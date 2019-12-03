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Balıkesirspor'da şok istifa!

Balıkesirspor'da şok istifa!
Balıkesirspor'da şok istifa!

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, yönetim kuruluna istifasını sundu. Tandoğan, "Hala bu şehrin dinamikleri sizlere destek vermiyorsa bizlerin de daha fazla kalmasını gerektiren bir durum olmadığını anlattık" diyerek istifasının nedenini de açıkladı.

Balıkesirspor istifa şoku ile sarsıldı. Dün oynadığı maçta Hatayspor'a tek golle boyun eğen Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak istifasını duyurdu. Tandoğan, açıklamasında "Değerli Balıkesirspor camiası, bugün itibarı ile başkanımızla ve yöneticilerimizle yaptığımız konuşma sonrası kendilerine ayrılma kararımı ilettim.

Kendilerinin şaşkınlık içinde bizlerden çok memnun olduklarını söyleseler de hatta sözleşmemizi uzatmak istediklerini iletseler de bizlerin sezon başından bu yana yaşanılan tüm sıkıntıların olduğu bu ortamda hala bu şehrin dinamikleri sizlere destek vermiyorlarsa bizlerin de daha fazla kalmasını gerektiren bir durum olmadığını anlattık. Bu ayrılık hepimizi ağlatsa da çok üzülerek sizlerle vedalaşıyoruz.

Emekleri için tüm yöneticilerimize ve oyuncularıma teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bir teşekkür de taraftarlarımıza. Bize tek bir kötü söz söylenmedi ve sahiplenildik. Biz Balıkesir'i çok sevdik hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.

Bahadır Demirçeviren

 

 

 

 

 

 


 

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