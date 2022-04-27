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Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu

Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu
Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu

Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak bilinen Halil-ür Rahman Gölü'ndeki kutsal olduğuna inanılan çok sayıda balık öldü. Ramazan Bayramı'na günler kala yaşanan ölümlerin nedeni ise henüz bilinmiyor.

Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu - Tıkla İzle

Şanlıurfa Balıklıgöl'de Ramazan Bayramı'na günler kala balık ölümleri yaşanıyor. Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor. Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.

Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, “Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.
 

Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı
 

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