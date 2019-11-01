Balıkta işler tersine döndü: Palamut üzdü, hamsi güldürdü

Giresun Piraziz Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, sezonun açılışından bu yana 2 ayı geride bıraktıklarını belirterek palamudun olmadığını hamsinin ise şu an için bol olduğunu söyledi. “Son 20 yılın en az palamut avcılığı yaşandı” diyen Arslan, “Balık için söylenecek bir şey yok. Çünkü balık yok malum palamudun da sezonu bitti gibi bir şey. Şu anda hamsi avlanıyor büyük teknelerce ve iyi de bir sezon gidiyor ama ne kadar daha böyle devam eder bu bir muamma.

Palamudun olmamasın çeşitli etkenleri var bunlar çevresel, balığın havyarının tutmaması, uyum sağlayamaması gibi. Fakat geçtiğimiz yıllarda böyle az avcılık verdi palamut ama bu kadarda değildi bu sene özellikle son 20 yılın en az avcılığını yaşıyoruz palamutta” dedi.

Hamsinin tezgahlarda 5 liraya kadar satıldığını ifade eden Hamdi Arslan, “Hamsi bol çıkıyor şuanda ve bu tezgahlara yansıdı 5 liraya kadar düştü ama bu ucuzluğu fazla göremeyeceğiz. Daha önce ortaya atılan bir tez vardı, palamut az olduğu zaman hamsi fazla, hamsi az olduğu zaman palamut fazla olur diye bu sene bunu doğruladık palamut yok hamsi çok” ifadelerini kullandı.

Yarım kiloluk palamudun 25 liradan satıldığını kaydeden Arslan, geçen yıl kiloluk palamudun 8-10 liraya satıldığını hatırlattı.

Resul Yanbul

