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Balkanlar' da kongre rüzgarı

Balkanlar' da kongre rüzgarı
Balkanlar' da kongre rüzgarı

Kosova'da düzenlenecek olan ‘I. Uluslararası Balkanlarda Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nin Bilim Kurulu seçildi. Kongrede, güncel konuların ve sorunların ele alınacağı, çözüm önerilerinin sunulacağı, fikir ve deneyimlerin paylaşılacağı bir platform oluşturularak bilimsel çalışmalar kabul edilecek.

İlk kez Kosova'da düzenlenecek olan ‘I. Uluslararası Balkanlarda Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nin Bilim Kurulu'na Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri de seçildi.
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo, TV, Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, 26-29 Ekim tarihlerinde Kosova Cumhuriyeti'nin Priştine ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Üsküp şehirlerinde gerçekleştirilecek olan “I. Uluslararası Balkanlarda Bilimsel Araştırmalar Kongresi”, Bilim Kurulu'nda yer alacak.

Güncel konuları ve sorunları ele alarak çözüm önerileri sunularak fikir ve deneyimlerin paylaşılacağı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen konferansta; Dil, İletişim, Edebiyat, Tarih, Dini Bilimler, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Ekonomi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Çevre Bilimi, Kentleşme Politikası, Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar gibi Sosyal Bilimler ve Eğitim alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar kabul edilecek.
 

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