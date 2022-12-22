Balkanlardaki Türk üniversitesinden uluslararası başarı sırları

Her ilden ve ilçeden Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e üniversitede eğitim almak için gittiği ve 16 yıl önce kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin elde ettiği başarının sebepleri hakkında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem bilgilendirmelerde bulundu.

Rektörlüğe atanmasından sonran üniversitenin tanıtılması adına yaz aylarında 60 ili dolaştığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, “Organize biçimde üniversitenin tanıtılması, eğitim kalitesinin ortaya konulması ve mezuniyet sonrasında elde edilen olumlu çıktılar tüm dünya ve Türkiye çapında paylaşılınca Uluslararası Balkan Üniversitesi de tercih pastasından payını aldı. Tanıtımlar doğrultusunda yaz aylarında her yıl 60 civarında ili dolaşarak oralardaki velilerle ve öğrencilerle bir araya geliyoruz, evlerine misafir oluyor, kahvaltı ve akşam yemeklerinde üniversitenin vizyonunu, sunduğu kazanımları ifade ederek öğrencilere hayatları adına bir başarı hikâyesi yazmak üzere çağırıyoruz. Bu gayretimizdeki asıl sebep de: Uluslararası Balkan Üniversitesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ve öncülüğü, hayırseverlerin katkıları ile Balkanlar başta olmak üzere, soydaş ve dindaşlarımıza, akabinde Türkiye'ye kaliteli eğitim fırsatı sağlayan bir üniversitedir. Kimsenin kâr payı almadığı tam bir vakıf üniversitesidir. Buranın normal bir eğitim kurumundan öte manevi sorumluluğu ve yükü oldukça fazladır, gayretimiz gücünü bu manevî sorumluktan almaktadır” dedi.

Burs imkânları öncelikle zor durumdakiler için

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, üniversitede göreve başladığında 700 civarında olan öğrenci sayısı, bugün 4 bin rakamını aşmış durumda. Ekonomik olarak oldukça güçlü bir yapıya kavuşan üniversite, bu sayede öğrencisine oranla dünyada en fazla burs veren üniversite konumunda. “Vakfın kuruluş amacına uygun olarak ne kadar zor durumda olan soydaş ve dindaş varsa varsa mümkün olduğunca yüzde 100 burs imkânı sağlıyoruz” diyen Prof. Dr. Erdem, “Böylelikle ötelenen bu gruplar üniversite ortamı ile tanışma ve hayatlarına daha kalifiye ve yetenekli çalışanlar olarak devam etme şansı yakalıyorlar. Yerel öğrencilerin mezuniyet sonrasında Avrupa hatta Amerika ve Balkanlar'ın tamamında nitelikli işlerde çalışıyor olmaları ve üniversite ile bağlarını koparmamaları, geribildirim yoluyla durumlarını ve memnuniyetlerini belirtmeleri de bu güzel yaklaşımın ispatı olarak karşımızda duruyor” şeklinde konuştu.

Doğru atılan adımlar uluslararası başarıyı getirdi

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, göreve geldiğinden bu yana anlamlı bir yardım almadıklarını, üniversitenin öz kaynak gelirlerini artırıp eğitime yatırım yapmak amacında olduğunu belirterek, nitekim gelinen noktada öz kaynakların oldukça güçlendiğini söyledi. Erdem açıklamalarına şöyle devam etti:

“Tabi bu ekonomik başarı beraberinde eğitime yatırım imkânı sağlıyor. Eğitime yapılan yatırımlar sonuç veriyor ve Şangay kriterlerine göre; üniversitemiz Kuzey Makedonya'da birinci sıraya yükseliyor. Eğitimde birinci üniversite olunca öğrenci akımı başlıyor. Her yıl toplamda 30 ayrı ülkede yapılan tanıtımlar ve Türkiye'de 60'dan fazla ile ziyaretler sonuç vererek bugün 32 ülkeden öğrenci bu üniversiteyi eğitim yuvası olarak seçiyor. Böylelikle öğrenci sayımız da 7 kat artıyor. Biz de başarımıza başarı katmak için en kaliteli hocalarımızı üniversitemize davet edip ders veren hoca sayımızı da 2 katından fazlasına çıkardık. Alınan yeni akademisyenlerle birlikte bilimsel yayın faaliyetlerine başlandı. Akademik yayın, kitap ve makale sayısında gözle görülür artış meydana geldi. Böylelikle bu yıl Kuzey Makedonya'da hemen hemen bütün üniversiteler dünya sıralamasında binlerce sıra geriye giderken üniversitemiz yıldız gibi parlayarak 987 sıra öne geldi. Bu üniversite bize Cumhurbaşkanımızın emaneti, Balkanlara hediyesi olan bir üniversitedir. Bu durumun manevi yükü bizi yorgun düşürmüyorsa işimizi tam olarak yapmış sayılmayız.”

Tüm bölümlerde İngilizce eğitim alan öğrenciler hazırlık sınıfı dâhil mezun olduklarında kendi idealleri doğrultusunda en az üç dil öğrenerek vatanlarına dönme fırsatı elde ediyorlar. Yahut kazanımları doğrultusunda Avrupa, Amerika veya başka kıtlarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilme şansı yakalıyorlar."

Üniversite akademik yayıncılıkta merkez haline geliyor

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in üniversitede yapılan bir diğer başarılardan birinin de akademik yayıncılıkta üniversiteyi Balkanlar'ın merkezi hâline getirmek olduğunu söyleyerek, “Benim kurduğum Türkish Studies dergi grubunu üniversiteye dâhil ettik. Üniversitedeki bütün bölümlere alanlarıyla ilgili dergi kurmaları yönünde teşvik ettik. Sonuç olarak gelinen noktada IBU'nun 14 bilimsel akademik dergisi kurulup yayına başlıyor. Hemen hemen hepsi akademik indeksli dergiler oluyor ve bütün Balkanlar'dan ve Avrupa'dan bilim adamları buraya makalelerini göndermeye başlıyor. Ayrıca ‘IBU Yayınları'nı kurarak bilimsel kitapların yayınlanacağı ortamı da sağladık. Böylelikle üniversite kısa zamanda bütün Balkanların akademik yayın merkezi haline geldi. Akademik yayıncılık sabır isteyen zorlu bir süreçtir. Her makale yayımlanmadan önce bilimsel hakem süreçlerinden geçip öyle kabul edilir. Bu süreci işletmek ve devamlılık sağlamak bir üniversiteyi yönetmek kadar zordur. Ancak azim ve sabırla üniversitemiz bunu da başardı” şeklinde konuştu.

Her yıl 100'ün üzerinde sempozyum

Sempozyum faaliyetlerine de çok önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Erdem, “Her yıl 100 üzerinde sempozyuma ya ev sahipliği yaparak yahut ortak olarak gerçekleştiriliyoruz. Bu sempozyumların çoğu yurt dışında gerçekleştirilerek hem kendi akademisyenlerimize farklı bir coğrafya ve kültürle tanıştırma şansı veriyoruz hem de sempozyuma ev sahipliği yapan ülke ile eğitim bazında çeşitli protokollerle işbirliği meydana getiriyoruz. Üniversitedeki faaliyetler sadece sempozyumla sınırlı değil. Yine yıl içerisinde 130 üzerinde yapılan sosyal faaliyet ile akademi, bürokrasi, diplomasi, iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin üniversite çatısı altında bir araya gelip işbirliği yapmalarına da zemin hazırlıyoruz” dedi.

Son yılarda Erasmus programlarında da ciddi bir atak yaptıklarını da vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, “Öğrencilerimizi dünyanın her yerinde iş yapabilir, üretebilir, irtibat kurabilir duruma getirmek kaliteli eğitimin en önemli ayağı ve vizyonumuzun en önemli unsurlarından biridir. Bu noktada Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarını işlek bir biçimde kullanılmasını destekliyor ve bu programların elden geldiğince önünü açmaya çalışıyorum” dedi. Ayrıca bu gibi programlar dışında her yıl ikili anlaşmalar çerçevesinde birçok öğrenciyi de başka ülkelere ve üniversitelere gönderdiklerini belirtti.

“Bölgenin öğretmen ihtiyacına da cevap verdik”

Son olarak Rektör Prof. Dr. Erdem, üniversitenin ayrıcalıklı taraflarına değindiği konuşmasında ayrıca şunlara yer verdi:

Özellikle Türkçe Eğitim alanında üniversitemiz bir marka konumunda. Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ bölgesinde doktorası olan tek Türkçe Eğitim bizim üniversitemizde. Bölgenin bu bağlamdaki ciddi bir ihtiyacını karşıladık. Yüksek Lisans ve doktora ile birlikte hem bölgedeki ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğretmen ihtiyacına cevap verdik hem de aynı zamanda Türkiye Maarif Başkanlığı'na bağlı Maarif Okulları'nın da eğitim kalitesi sebebi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Türkçe Eğitimi mezunlarının öncelik görmesini sağladık. Şu anda 40'dan fazla lisans, yüksek lisans ve doktora programıyla kaliteli bir eğitim vererek Kuzey Makedonya'da Türkiye'nin en dikkat çeken kurumu hâline geldik”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.