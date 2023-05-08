Balkanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek

Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'in bilge lideri Aliya İzzetbegovic'in oğlu Bakir İzzetbegovic, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu “Seven Sevilir” adlı çalışmaya sosyal medyada paylaştığı video ile destek vermişti. İzzetbegovic yaptığı paylaşımda, “Sevilir, kardeş Recep Tayyip Erdoğan çok sevilir” ifadelerinde bulunmuştu. İzzetbegoviç, son olarak Türkiye'de yaşayan Boşnak kökenli vatandaşları bir mektupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermeye davet etti. Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'in gönderdiği mektup şöyle:

"Değerli Boşnak kökenli Türkiye vatandaşları, önümüzdeki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunun hepimiz farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin diriliş ve her alanda yükselişindeki muhteşem rolünün çoğunuzun bilincinde olduğuna inanıyorum. Sayın Erdoğan'ın önderliğinde kardeş Türk halkı ve devleti, kendi onurunu ve özgüvenini daha da sağlamlaştırdı, demokrasiyi güçlendirdi ve uzun vadeli gelişimi garanti eden değerler sistemini yeniledi. Türkiye, ekonomisi yeterince gelişmemiş bir ülke konumundan kısa bir sürede uzun yol katederek, güçlü bir dünya ekonomisi pozisyonuna geldi. Herkesi hayran bırakan hızlı altyapı çalışmaları, endüstriyel kalkınma, gerçekleşen eğitim reformları, güçlü ordu ve savunma sanayi buna şahitlik etmekte. Geçmişte uluslararası ilişkilerde pasif bir obje konumuna indirgenmeye çalışılan Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde büyük küresel kararların kendisinden habersiz alınamayacağı güçlü bir uluslararası aktör haline geldi. Türkiye'nin böyle bir konuma gelmesi, artık özgüvenini hızlı yenileyen ve değerlerini tasvip eden Müslüman dünyasının tamamına devasa bir etkisi olmuştur. Sayın Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü ve gelişmiş Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlar'daki ilişkiler açısından da çok önemli bir unsur olmaktadır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar'daki tüm devletler ve halklarla iş birliği ve dost ilişkilerini kurmayı başarıyor, dolayısıyla istikrar ve barışın korunmasında büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bosna Hersek ve Sancak'taki Boşnaklar bilhassa büyük lider Erdoğan'ın dostluğuna şahitler. Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği büyük destek ve yardımlar Bosna Hersek ve Boşnaklar için hayati önem taşımaktadır. Türkiye tarafından Bosna Hersek'te gerçekleştirilen projeler ise burada saymakla bitmez. Onun yerine sözümü öz ve kısa söyleyeceğim: Recep Tayyip Erdoğan rahmetli Aliya İzetbegoviç'in emanetini yerine getiriyor, çünkü samimiyetle ve kardeşçe Boşnaklara ve Bosna Hersek'e sahip çıkıyor. Kıymetli Boşnaklarım, önümüzdeki seçimlerde oy hakkınızı kullanmaya ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermenize davet ediyorum. Çünkü Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var, ancak Boşnak halkının ve Bosna Hersek'in de ihtiyacı vardır."

İzzetbegoviç'in ardından Kuzey Makedonya'da Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gaşhi de paylaştığı videoda Türkiye'nin son 20 yılda inanılmaz başarılar kat ettiğini, Rumeli'de yaşayan Arnavutlar olarak bu ilerlemeden kendilerinin de birçok alanda istifade ettiğini dile getirdi. Gaşhi ayrıca, “Türk vatandaşlarına ve Türkiye'deki Arnavutlara Türk Devleti'nin ulusumuza bu yaklaşımını, bu Türkiye'yi desteklemelerini ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha devletin başına seçmeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

“Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekleme çağrısında bulunuyorum”

Kuzey Makedonya Meclis Başkanvekili Hüsnü İsmaili ise, 70'li yıllarda Türkiye'yi ziyaret etme imkanı bulduğunu, o dönem çok yoksul olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde eğitim, sağlık, savunma sanayii, teknoloji gibi tüm alanlarda görülmemiş ilerleme kaydettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin dış politikada etkinliğini arttırdığına da vurgu yapan İsmaili, Türkiye'nin Balkan ülkelerine, Kosova bağımsızlık savaşında Kosova Cumhuriyeti'ne ve Arnavutluk Cumhuriyeti'nin imarında Arnavutlara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, “Arnavut asıllı Türk vatandaşlarına Sayın Cumhurbaşkanının dünyanın dört bir yanındaki Arnavutlara yönelik halis kardeşlik hukukundan ötürü el birliği ile önümüzdeki seçimlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

“Türkiye'nin altın yüzyılına imzanızı atmış olacaksınız”

Kuzey Makedonya Bağımsız Milletvekili Skender Rexhepi paylaştığı videoda, sözlerine Türkiye'nin Balkan ülkelerinin stratejik ortağı olduğuna ve Türkiye'de yapılacak seçimlerin bu anlamda Balkan coğrafyasını da etkileyeceğine vurgu yaparak başladı. Türk hükümetinin TİKA vasıtasıyla Arnavutların yaşadığı coğrafyalarda altyapı, eğitim, kültür ve dini, manevi mirasın muhafazası ve yaşatılması açısından önemli yatırımlar yaptığını da hatırlattı. Bu bağlamda Türkiye'nin 21 yıllık AK Parti hükümeti döneminde sadece kendi vatandaşlarının değil, kardeş dost ülkelerin de refahına katkı sağlaması açısından diğer ülkelere örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Rexhepi, şu cümlelerle sözlerini sonlandırdı:

"Kadim Türk-Arnavut kardeşliğimiz adına tüm Türk vatandaşlarına hem kendileri hem de gelecek nesiller için fevkalade önem arz eden bu seçimlerde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklemeleri çağrısında bulunuyorum. Böylelikle tarih yazacak Türkiye'nin altın yüzyılına imzanızı atmış olacaksınız.''

“Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız Erdoğan'ı desteklemelidir”

Kuzey Makedonya Besa Partisi Genel Başkanı Bilal Kasami ise yaptığı video paylaşımında, “Elbette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi çağrısında bulunuyorum. Balkan asıllı olup da Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlar Türkiye'nin küresel ölçekte etkin konumunu güçlendirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemelidir. Böylelikle Balkan ülkelerinin dünya çapında etkin bir dost ve müttefiki olacağına inanıyoruz'' dedi.

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