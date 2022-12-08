Balkanların sağlık üssünden, 2 yılda 3 milyona yakın hastaya hizmet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 yıl önce Kasım ayında açılışı yapılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, aynı zamanda pandemi sürecinde de adeta balkanların sağlık üssü haline geldi. 2 yıldır faaliyetlerini sürdüren şehir hastanesi, bu süre zarfında 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verdi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, başta Balkanlar olmak üzere; Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Özbekistan'dan bile birçok hastaya hizmet verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, “Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldıktan sonra ki süreçte 24 ayı geride bıraktık. 24 ay içerisinde gelen hasta sayısı 2 Milyonun üzerinde. Bunların önemli bir kısmı il dışından gelen hastalar. Yani hastaların 4'te 1'inin il dışından gelen hastalar olduğunu söylemek mümkün. Sadece Balkan coğrafyasından değil, Romanya'dan, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'dan bir çok hasta geliyor. Ama Kuzey Afrika'dan, Cezayir'den Mısır'dan, Kuzey Irak'tan, Azerbaycan'dan, Özbekistan ve Rusya'dan gelen hastalarımız mevcut. Bizim yaptığımız memnuniyet anketlerinde yüzde 98.5'in üstünde bir memnuniyet oranı söz konusu. Hastalarımızın özellikle otelcilik hizmetlerinden, otelcilik hizmetlerinin dışında yemeklerden tutun çarşafların temizliğinden, odaların temizliğinden bir memnuniyet söz konusu" dedi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir

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