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Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada

Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada
Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay dün ilçeye bağlı Aksoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Balkonda bulunan yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı. Daha sonra balkonda bulunan köpeği tasmasından tutarak alan şüpheli, köpekle birlikte kayıplara karıştı.

Köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi ise daha sonra güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin bir kişi tarafından çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen olay apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir kişinin korkuluklara tutunarak balkona çıktığı, daha sonra da köpeğin tasmasından tutup alarak gittiği anlar yer aldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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