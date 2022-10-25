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Balkonda asılı çamaşırları çaldılar

Balkonda asılı çamaşırları çaldılar
Balkonda asılı çamaşırları çaldılar

Eskişehir’de bir evin balkonunda kuruması için asılı duran kıyafetlerin 2 hırsız tarafından çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli, bir apartmanın ilk katında bulunan dairenin balkonunda kuruması için asılmış kıyafetleri hedef olarak belirledi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, şüphelilerden birisi arkadaşına yardım ederek balkona uzanmasını sağladı. Arkadaşının yardımıyla balkona doğru uzanan şüpheli ise çamaşır ipinde asılı olan kıyafetleri çekerek aldı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda 2 şüpheli şahıs, kuruması için asılan 2 parça kıyafeti çalarak kaçtı. Apartmanın etrafındaki bahçenin duvarından atlayan şüpheliler gözden kayboldu.

Ali Furkan Çetiner
 

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