Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı

Küçükkuyu'da işlenen cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik inceleme başlatılmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredekilerin ifadelerinin çelişkisi olmasının ardından olayı çok yönlü araştırmaya başladı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu Ali Ayran'ın katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yakalandı

Jandarma ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası ile araç plaka kayıt sisteminde katil zanlısı Batur'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Telefon kayıtlarının da incelendiği soruşturmada İstanbul Arnavutköy'de olduğu tespit edilen Batur'un Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlandı.

Batur'un evinde yapılan aramada; suç aleti olan ruhsatsız av tüfeği ve olay yerinde bulunan boş fişekle aynı marka 3 av tüfeği fişeği tespit edilerek, el konuldu.

Bekir Erdinç

