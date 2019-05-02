Balkonda tutuşan çekyat paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Hacıoğlu Mahallesi Şehit Salih Polat Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 4. katına ait balkonda bulunan çekyat, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Çıkan yangını fark eden ikamet sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Mahallede paniğe neden olan yangınla ilgili araştırma başlatıldı.

Mustafa Özdemir

