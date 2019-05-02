İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Balkonda tutuşan çekyat paniğe neden oldu

Balkonda tutuşan çekyat paniğe neden oldu
Balkonda tutuşan çekyat paniğe neden oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkonda bulunan çekyatın tutuşması sonucu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Hacıoğlu Mahallesi Şehit Salih Polat Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 4. katına ait balkonda bulunan çekyat, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Çıkan yangını fark eden ikamet sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Mahallede paniğe neden olan yangınla ilgili araştırma başlatıldı.  

Mustafa Özdemir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.