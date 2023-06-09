Balkondaki çamaşırı çalan şahıslar güvenlik kamerasında

Çifteler İlçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 şüpheli yüksek zemin katta bulunan bir evin balkonunda asılı çamaşırları çaldı. Balkon demirlerine asılı çamaşırlardan birisini alarak kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Astığı çamaşırları yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını fark etti.

Gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

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