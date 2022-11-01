Balkondan düğünü seyrederken oğluyla maganda kurbanı oldu

Bağlık Mahallesi Başar Sokak No: 5'te ikamet eden S.S.A. (31), kucağında bir yaşındaki oğlu ile birlikte balkondan binanın az ilerisinde yapılan gelin alma törenini izlerken, iddiaya göre bir magandanın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Çenesinden yaralanan anne S.S.A. ile kolundan yaralanan 1 yaşındaki oğlu A.V.M hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şaban Kardeş

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