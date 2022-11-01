İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balkondan düğünü seyrederken oğluyla maganda kurbanı oldu

Balkondan düğünü seyrederken oğluyla maganda kurbanı oldu
Balkondan düğünü seyrederken oğluyla maganda kurbanı oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde balkondan düğünü izleyen anne ve oğlu maganda kurşunu kurbanı oldu. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi Başar Sokak No: 5'te ikamet eden S.S.A. (31), kucağında bir yaşındaki oğlu ile birlikte balkondan binanın az ilerisinde yapılan gelin alma törenini izlerken, iddiaya göre bir magandanın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Çenesinden yaralanan anne S.S.A. ile kolundan yaralanan 1 yaşındaki oğlu A.V.M hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şaban Kardeş

İLGİLİ HABER
9 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı 9 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı
İLGİLİ HABER
9 yaşındaki Emirhan maganda kurşununun kurbanı oldu 9 yaşındaki Emirhan maganda kurşununun kurbanı oldu
İLGİLİ HABER
Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Merti hayattan kopardı Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.