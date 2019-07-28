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Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde dengesini kaybederek tek katlı evin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

 Olay, Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki A.M.E.G., tek katlı evlerinin balkonunda ailesi ve yakınları oturduğu sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören yakınlarının haber vermesiyle yaralanan küçük çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında geniş bir çatlak olduğu belirlendi. Bunun üzerine yaralı çocuk, hastanedeki işlemlerin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ömer Keleş
 

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