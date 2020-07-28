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Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesine balkondan düşerek ağır yaralanan ve 17 günlük yaşamını kaybeden 2 yaşındaki bebek, ikiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi.

Olay Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya ve Meryem Küçük çiftinin 2 yaşındaki ikiz bebeklerinden Hamza Küçük, 17 gün önce 3. katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa alınan Küçük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 2 yaşındaki Hamza Küçük adlı bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İkiz kardeşleri ayıran kazada hayatını kaybeden Hamza Küçük'ün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim Yavuz -Mustafa Taşören
 

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