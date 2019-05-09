Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oturduğu apartmanın 5. katındaki balkonunda dengesini kaybeden Mine Akkoyun Balcı (36), beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Rize Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevre Mühendisi olan Mine Akkoyun Balcı Rize'nin Ardeşen ilçesinde Tema Vakfı Temsilciliği görevini yürütüyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Balcı'nın ölümü ilçeyi yasa boğdu.

Ömer Faruk Zenginal

