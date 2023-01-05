Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, aileler hastanede birbirine girdi

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader A. (21) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kader A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

İLGİLİ HABER Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

İLGİLİ HABER Adana'da ölen minibüsçünün kavga ve vurulma anları kamerada

İLGİLİ HABER Elazığ’da iki öğrenci arasında bıçaklı kavga

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.