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Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, aileler hastanede birbirine girdi

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, aileler hastanede birbirine girdi
Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, aileler hastanede birbirine girdi

Bursa’da kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Sopaların da kullanıldığı kavga, kameraya saniye saniye yansıdı. Balkondan düşen kadın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, aileler hastanede birbirine girdi - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader A. (21) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kader A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

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