İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balkondan eve böyle girdi: Ziynet eşyası çalıp kaçtı

Balkondan eve böyle girdi: Ziynet eşyası çalıp kaçtı
Balkondan eve böyle girdi: Ziynet eşyası çalıp kaçtı

Avcılar’da siteye giren bir kişi, balkondan tırmanarak girdiği iki evden 3 ziynet eşyası çaldı. Hırsızın balkondan tırmanarak eve girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Balkondan eve böyle girdi: Ziynet eşyası çalıp kaçtı - Tıkla İzle

Olay, 23 Kasım 2021 tarihinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız sabaha karşı bir siteye girdi. Hırsız, burada etrafı kolaçan ettikten sonra iki farklı evin balkonundan tırmanarak içeri girdi. Şüpheli daha sonra girdiği evlerden 1 altın bilezik, 1 altın yüzük ve 1 altın kolye olmak üzere 3 ziynet eşyası çaldı. Durumu fark eden ev sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olaylarını Y.A. (21) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan çalışma kapsamında şüpheli Y.A.'nın Başakşehir'de ikamet ettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, 11 Ocak 2022'de şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltın alınan Y.A'nın “Evden Hırsızlık” başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Medeni Topaloğlu
 

İLGİLİ HABER
Sultangazide bisiklet hırsızlığı kamerada Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
İLGİLİ HABER
Gemlikte hırsızlara darbe; 12 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi Gemlik'te hırsızlara darbe; 12 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi
İLGİLİ HABER
Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu! Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu!
İLGİLİ HABER
Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
İLGİLİ HABER
Komedi filmi gibi hırsızlık cezaevinde son buldu Komedi filmi gibi hırsızlık cezaevinde son buldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.