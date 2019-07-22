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Balkonlar bahçeye dönüşecek

Balkonlar bahçeye dönüşecek
Balkonlar bahçeye dönüşecek

Muratpaşa Belediyesi, ‘Balkonda Üretelim’ projesi kapsamında vatandaşlara soğan, patlıcan, maydanoz ve biber fideleri hediye ediyor. İlk etapta 350 eve verilecek setler, tek saksıda hepsi çimlendirilmiş ve dikilmiş olarak dağıtılacak.

Muratpaşa Belediyesi, ‘Balkonda Üretelim' sloganıyla evlerin balkonlarını, terasları küçük birer bostana dönüştürecek bir projeyi hayata geçiriyor. Proje, çocuklarına sebzenin en doğalını yedirmek isteyen 350 gönüllü aileyle başlayacak. Projeyle, çocuklara üretim alışkanlığı kazandırma amaçlanıyor. 

Projede gönüllü olarak yer alacak ailelerin başvuruları hafta sonu internet üzerinden toplanırken, Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki üretim tesislerinde saksılara dikilen soğan, patlıcan ve biber fidesiyle birlikle çimlendirilen maydanoz tohumlarının balkonlara, teraslara alınması için biraz daha büyümesi bekleniyor. Tek saksıda oluşturulan setlerin tesislerde her gün gerekli kontrolleri ve bakımları yapılırken kısa sürede setler gönüllü ailelere dağıtılmaya başlanacak. 

Proje daha sonra, çocuklarına üretim alışkanlığı kazandırmak, tarımı öğretmek için ücretsiz fide dağıtımıyla devam edecek. Saksısını hazırlayan ailelere ve çocuklara fide verilecek.  

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