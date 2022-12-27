Balkonuna ses sistemi kurdu, tüm sokağa gece gündüz müzik dinletti

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonuna ses sistemi kuran bir şahıs, gece gündüz yüksek seste müzik çaldı. Saatlerce çalan müzikten rahatsız olan sokak sakinleri şahsı polis ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almakta güçlük çekti. Ekipler tarafından yere yatırılıp sakinleştirilen şahıs, ters kelepçe takılarak karakola götürülmek üzere araca bindirildi. İfadesi alındıktan sonra evine dönen şüphelinin, ertesi sabah aynı şekilde balkonundan yüksek sesli müzik çalmaya devam ettiği belirtildi. Mahallelinin şikayeti üzerine polis ekipleri tekrar şahsın evine gitti. Bir kez daha gözaltına direnen şahıs, polis ekipleri tarafından bu sefer de taşınarak ekip aracına bindirildi. Şüphelinin kullandığı ses sisteminin ise sokak sakinleri ile şahıs arasında çıkan bir tartışma sırasında parçalandığı öğrenildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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