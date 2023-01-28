Ballıhoca Köprüsü'nde feci kaza: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Muratlı - B.Karıştıran Karayolu üzeri Ballıhoca Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'dan B.Karıştıran yönüne doğru seyir halinde bulunan M.M.T. sevk ve idaresindeki 34 EFN 315 plakalı kapalı kasa ticari kamyon, hafif yağışlardan ötürü zeminin de kayganlaşmasıyla bir anda yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü M.M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan S.H. yaralandı.

Müberra Çelebi

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