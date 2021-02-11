Balon balığı denizcinin sonu oldu

Edinilen bilgiye göre, M/V Ali Işık adlı gemi Antalya Kaş açıklarında iken geminin birinci güverte zabiti Muhammer Alak'ın tuttuğu balıklar daha sonra yenmek üzere dondurucuya konuldu.

30 Ocak sabahı, İskenderun Metalurji Limanı'na ulaşan geminin birinci güverte zabiti Muhammer Alak ve geminin aşçısı beraber balıkları temizleyip pişirdiler. Balığı yiyen 5 mürettebat kısa süre sonra fenalaştı. İkinci güverte zabiti 112 Acil Servis, acente ve Sahil Güvenlik'i arayarak durumu bildirdi.

Sağlık görevlilerin yönlendirmesiyle ilk yardımı yapılarak oksijen verilen mürettebat ardından gemiye yanaşan Sahil Güvenlik botu tarafından karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan mürettebattan birinci güverte zabiti Muhammer Alak hayatını kaybetti.

Geminin aşçısı Şahin Yılmaz ve iki yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş serum tedavisinin ardından taburcu edildiler. Çarkçıbaşı Asım Çort ise sevk edildiği Adana Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Ahmet Seher

