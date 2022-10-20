İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balon kazasında ölen turistlerin cenazeleri İspanya'ya gönderildi

Balon kazasında ölen turistlerin cenazeleri İspanya'ya gönderildi
Balon kazasında ölen turistlerin cenazeleri İspanya'ya gönderildi

Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu hayatını kaybeden 2 turistin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından İspanya'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Göreme Beldesi'nden havalanan sıcak hava balonu, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı. Hayatını kaybeden Baltrons ve Masana'nın cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından İspanya'ya gönderilmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktı.

Asım Çapacı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.