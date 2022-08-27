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Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı

Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı
Balotelli ve Montella maç sonu tartıştı

Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte Vincenzo Montella ve Mario Balotelli tartıştı. İkiliyi futbolcular ve yöneticiler ayırdı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı. İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü. Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

Umutcan İşledici

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