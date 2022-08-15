Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili oluyor. Sağanak yağış nedeniyle Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su altında kaldı. Trafik polisleri sürücüleri uyararak, ilerlemelerine yardımcı oldu. Su basan cadde havadan görüntülendi.

Batuhan Altınbaş

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