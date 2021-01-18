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Baltayla saldırdıkları sürücüyü bacağından yaraladılar

Baltayla saldırdıkları sürücüyü bacağından yaraladılar
Baltayla saldırdıkları sürücüyü bacağından yaraladılar

Kayseri’de kimliği belirsiz şahıslar, balta ile saldırdıkları otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı.

Baltayla saldırdıkları sürücüyü bacağından yaraladılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 38 AED 943 plakalı otomobile ellerinde baltalarla saldırdıktan sonra kaçtı.

Meydana gelen olayda otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü B.K. (20) de bacağına aldığı balta darbesi ile yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan
 

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