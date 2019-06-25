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Balya yüklü kamyon elektrik tellerine takıldı, alev alev yandı

Balya yüklü kamyon elektrik tellerine takıldı, alev alev yandı
Balya yüklü kamyon elektrik tellerine takıldı, alev alev yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kasasına yüklenen saman balyasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında kamyon, yüküyle birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Konya'nın Ereğli ilçesi Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede saman balyası taşıyan Ramazan K. idaresindeki 68 AD 694 plakalı kamyon, arazide yükleme işlemi tamamlandıktan sonra iddiaya göre, ana yola çıkmak üzere hareket etmek isteyen aracın kasasındaki aşırı havaleli yükün tarlanın üzerinden geçen elektrik hatlarına temas etmesi sonucu yangın çıktı. Balyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede kamyonu sardı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası saman balyaları yanarken, kamyon kullanılamaz hale geldi.  

Cihan Karakış
 

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