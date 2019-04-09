‘Balyoz Davası' savcısı Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski ‘Balyoz Davası' savcısı Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Kaplan ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Balyoz davasından beraat eden Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek katıldı.

“Ben terörist değilim”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Kaplan, darbe girişiminden sonra örgüt ile irtibatını kestiğini söyledi. Sanık Kaplan ayrıca mahkemenin karar verirken kendisine karşı kin ve nefretle hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Hüseyin Kaplan mahkeme heyetine “Ben sizin düşmanınız değilim. Vicdanınıza sesleniyorum. Karşınızda bir insan olduğunu, belli pişmanlıkları olduğunu unutmayın” dedi. Sanık Kaplan ayrıca, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını da talep etti.

Son sözü sorulan sanık Hüseyin Kaplan, terörist olmadığını söyleyerek hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Sanığın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.

“Yardım mahiyetinde kaldığından 15 yıl hapis cezası”

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hüseyin Kaplan'ın örgüte karşı duruş sergileyen askerleri tasfiye edip, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde yer alan örgüt mensuplarını Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırdığını belirterek, bu eylemlerin darbe girişiminden önce olması nedeniyle sanığın suçunun yardım olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Melike İnal

