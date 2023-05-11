Bandırma-Çanakkale karayolunda 2 tır kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Çanakkale karayolunda Edincik kavşağında 42 AAL 464 plakalı tır'ın sürücüsü S.T. önünde seyir halinde olan ve dönmek için manevra yapan 42 Y 1414 plakalı ve sürücüsü E.B.'ye arkadan çarparak devrilmesine neden oldu. Olay yerine gelen Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından kazaya müdahale edildi. Kazada maddi hasar oluşurken sürücüler hafif yaralı olarak kazayı atlattı.

Gökhan Dağlı

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