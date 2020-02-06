Bandırma'da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarında yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde "Deprem Tahkik Raporları" sonucuna göre deprem olması halinde Bandırma'da risk taşıyabileceği değerlendirilen üç okul binasının yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Bandırma'da bulunan Fatih İlkokulu, Şehit Mustafa Boz Özel Eğitim Okulu ve Bilim Sanat Merkezi olarak faaliyet gösteren eski Süleyman Şeker İlkokulu binasının yıkılacağı öğrenildi. Yıkım sonrasında Fatih İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin okul ile aynı bahçede bulunan Fatih Ortaokulu binasında eğitimlerine devam etmelerine karar verilirken, Bilim ve Sanat Merkezi ile Şehit Mustafa Boz Özel Eğitim Okulu ise başka binalara taşınacak. Yıkımı kararlaştırılan binaların boşaltma ve taşınma işlemleri başlatılırken, yıkılacak okul binalarının yerine depreme dayanıklı halde yenilerinin yapılacağı ifade edildi.

Velilerden karara tam destek

Bandırma'da yıkımı gerçekleştirilecek okullarda çocukları eğitim gören veliler ise karara destek verdi. Fatih İlkokulunda çocuğu eğitim gören bir veli İHA'ya yaptığı açıklamada, "Kararı destekliyoruz. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Tek endişemiz yerine yapılacak binanın da ne kadar depreme dayanıklı olup olmayacağını bilemememiz" dedi. Yıkımı yapılacak bir diğer okul olan ve hali hazırda Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılan Eski Süleyman Şeker İlkokulu'nun bulunduğu Paşamescit Mahallesi'nin Muhtarı Ali Erçelik, 50 yılı aşkın bir tarihi bulunan ve Bilim Sanat Merkezi olarak kullanılan binanın yıkılarak depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesinin doğru bir karar olduğu değerlendirerek, "Süleyman Şeker İlkokulu olarak bilinen ve şimdilerde Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılan okul binamız 50-60 yıllık bir tarihe sahip. Binanın yıkılarak depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi hem öğrenciler hem de mahallemiz açısından çok iyi olur" dedi.

Bandırma'da yıkımı gerçekleştirilecek olan ve zihinsel öğrenme yetersizliğine sahip, genel eğitim programlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gördüğü Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Okulu'nda ise yıkım kararının ardından taşınma hazırlıklarına başlandı. Okulda taşınma hazırlıkları kapsamında duvarlardaki panoların ve tahtaların sökülmesine başlandığı görüldü.

Tarihi Evyapan İlkokulu da yıkıldı

Bandırma'da uzun yıllardır ilkokul olarak hizmet veren ve adını kentin eski belediye başkanlarından olan Mustafa Evyapan'dan alan Evyapan İlkokulu ise geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Yıkılan okulun yerine ne yapılacağı henüz netlik kazanmazken, tarihi okulun da içerisinde yer aldığı Haydarçavuş Mahallesi'nin Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu ise yıkılan okul binasının yerine yine okul yapılmasını istediklerini ifade etti.

İbrahim Aldemir

