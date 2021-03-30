İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırma'da feci kaza: 4 ölü

Bandırma'da feci kaza: 4 ölü
Bandırma'da feci kaza: 4 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bandırma'da feci kaza: 4 ölü - Tıkla İzle

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı seride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ulaşım aksadı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşar Mehmet Akif Ertan - Bahadır Demirçeviren
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.