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Bandırma'da kamyonetin çarptığı diş doktoru hayatını kaybetti

Bandırma'da kamyonetin çarptığı diş doktoru hayatını kaybetti
Bandırma'da kamyonetin çarptığı diş doktoru hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde işyeri önünde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İnönü caddesinde alış veriş yaparak yolun karşısında bulunan işyerine gitmek üzere caddeden karşıya geçerken, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Diş Hekimi Kemal Terzioğlu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı hayatını kaybetti. Organları bağışlanan Terzioğlu başka hayatlara umut oldu.

Gökhan Dağlı
 

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