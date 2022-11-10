Bandırma'da müstakil yapı yandı

Bandırma Levent Mahallesi'nde öğle saatlerinde nedeni bilinmeyen sebeple müstakil bir yapıda yangın meydana geldi. Müstakil yapıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi ile ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Serhat Barış

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