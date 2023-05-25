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Bandırma'da yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı

Bandırma'da yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı
Bandırma'da yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta meydana gelen olayda 86 yaşındaki yaşlı adam darp edildi.

Bandırma'da yaşlı adamı darp etti, güvenlik kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 17 Eylül mahallesi Hacı İsa Mescit sokakta kaldırıma park eden M.Ç isimli şahıs yolu trafiğe kapattığı için ve bunu devamlı yaptığından o sokakta ikamet eden 86 yaşındaki yaşlı adam tarafından uyarıldı. Aracından inen şahıs uyarılara sinirlenerek yaşlı adamı iterek yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan şahıs olay yerinden uzaklaşırken yaralı şahıs 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi. Yaralanan ve korkan yaşlı adam şikayetçi olmayarak kendi imkanlarıyla evine gitti.

Gökhan Dağlı

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