Bandırmalı kadınlardan depremzedelere destek

Bandırmalı kadınlar deprem bölgesindeki depremzedeler için yastık kılıfı, çarşaf ve perde dikerek depremden etkilenen vatandaşlara destek oluyor. Bandırma Kent Konseyi iş birliği içerisinde yürütülen ve Bandırma Halk Eğitim Merkezi moda tasarımı öğretmeni Nurhan Şenizbe ve kursiyerlerin çalışmaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat "8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde anlamlı bir günde bir araya geldik. kadınlarımız yine, emeklerini koymaya yine devam ediyor. Bu günün anlamına en uygun şekilde üreterek emeklerini ortaya koyuyorlar. 10 ilimizi etkileyen bir deprem felaketi yaşadık. Bu süreçte Bandırma duyarlılığını üst seviyelerde gösterdi. Yaklaşık bir ay geçti ve vatandaşlarımız çadırlarda hayatlarını sürdürüyor. Barınma sonucunda birçok eksiklikler ortaya çıktı. Deprem bölgesindeki eksiklilerini öğreniyoruz. Özellikle yatak, yastık, çarşaf gibi ürünlere ihtiyaç olduklarını söyleyince Bandırma Kent Konseyi olarak bir kampanya başlattık. Evlerinde kullanılmayan kumaşlar, yeni alınmış kumaşları duyarlı vatandaşlarımız bizzat atölyemizde getirdiler. Hocalarımız ve kursiyerlerimiz el birliği olup üretime başladılar. Üretmiş oldukları ürünleri hem Bandırmaya gelen depremzede vatandaşlarıma hem de deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımıza bir vesile ile ulaştırmak istiyoruz. bu ürünleri üreten emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Gökhan Dağlı - Serhat Barış

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