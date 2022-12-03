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Bandırmaspor, Altınordu'yu tek golle geçti

Bandırmaspor, Altınordu'yu tek golle geçti
Bandırmaspor, Altınordu'yu tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun'un ceza sahası dışından penaltı noktası üzerine yaptığı ortada topla buluşan Sedat Şahintürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Kerim Avcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Atabey Çiçek'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 1-0

77. dakikada Kerim Avcı'nın pasında topla buluşan Dembele ceza sahası dışından attığı şut auta çıktı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Emrah Ünal, Onur Bingöl

Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Manos dk. 82 ?), Sedat Şahintürk (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 82 ?), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Levent Ayçiçek dk. 60), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Camara dk. 89 ?), Mehmet Özcan, Caner Hüseyin Bağ (Dembele dk. 60)
Yedekler: Hüseyin Koç, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın Arslan, Hasan Hüseyin Acar (Furkan Yöntem dk. 58), Metehan Yılmaz (Rahmi Salih Kaya dk. 88 ?), Şeref Özcan (Yusuf Talga dk. 75), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Emircan Gürlük dk. 46)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin, Mehmet Ablay

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Gol: Atabey Çiçek (dk. 26) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Fatih Kurucuk, Kerim Avcı (Bandırmaspor), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Yöntem (Altınordu)

Gökhan Dağlı - Serhat Barış

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